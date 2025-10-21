В последние недели Россия усилила интенсивность авиаударов по Украине и, вероятно, сосредоточилась на критической инфраструктуре.

Об этом говорится в обзоре британской разведки во вторник, 21 октября.

Анализ последних ударов РФ по Украине

В обзоре отмечается, что в сентябре 2025 года Россия осуществила около 5 500 запусков беспилотников по Украине, по сравнению с 4 100 в августе. Вероятно, “из-за попыток России продемонстрировать якобы готовность принять участие в переговорах по существу”.

Британская разведка указывает, что Россия сохраняет высокий темп ударов, сочетая запуски беспилотников с ракетными атаками с участием бомбардировщиков дальней авиации.

– Такое сочетание новейших ракет и массовых беспилотников имеет целью осложнить усилия украинской противовоздушной обороны и повысить “живучесть” российских средств поражения, – говорится в обзоре.

В обзоре также отмечается, что, почти наверняка, главной целью российских атак стала критическая национальная инфраструктура, в частности энергетическая сеть Украины в преддверии зимы.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Соединенные Штаты готовят контракт на 25 систем противовоздушной обороны Patriot.

