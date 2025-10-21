Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів, йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського та лідерів Європи.

Заява Зеленського та лідерів Європи щодо війни

Тактика затягування Росією переговорного процесу демонструє, що Україна є єдиною стороною, серйозно налаштованою на мир.

Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, канцлера ФРН Фрідріха Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єра Італії Джорджи Мелоні, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Зараз дивляться

– Ми всі єдині у прагненні до справедливого та міцного миру, на який заслуговує народ України. Ми рішуче підтримуємо позицію президента США Дональда Трампа щодо необхідності негайного припинення бойових дій і того, що нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів. Ми, як і раніше, віддані принципу неприпустимості зміни міжнародних кордонів силою, – йдеться у заяві.

Наголошується, що є чітке розуміння того, що Україна має займати максимально сильну позицію – до, під час та після будь-якого перемир’я.

– Ми повинні посилити тиск на економіку та оборонну промисловість Росії, доки Путін не буде готовий до миру. Ми розробляємо заходи щодо використання доходів від заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна отримала необхідні ресурси, – кажуть лідери.

Нагадаємо, що глави європейських держав зустрінуться пізніше цього тижня у Європейській раді та у форматі Коаліції охочих, щоб обговорити, як продовжити цю роботу та надати подальшу підтримку Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.