У Києві, Київській та Дніпропетровській області введені екстрені відключення електроенергії, повідомляє ДТЕК.

Таке рішення ухвалили в Укренерго через масштабні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України вночі 22 жовтня.

Масована нічна атака по енергосистемі

Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що російські війська вночі здійснили комбіновану атаку по енергетичних об’єктах по всій країні.

У Міненерго повідомили, що як тільки дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення масштабів пошкоджень та аварійно-відновлювальні роботи.

В Укренерго наголошують, що екстрені відключення застосовані для збереження стабільності енергосистеми. Споживачам рекомендують стежити за оновленнями.

У разі змін графіки будуть оперативно повідомлені у Telegram-каналі ДТЕК.

