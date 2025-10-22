В ночь на 22 октября российские войска осуществили комбинированную атаку на Киев, используя ракеты и дроны-камикадзе. Один из обломков сбитого Шахеда попал в дом народного депутата Украины Ольги Стефанишиной.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Осколок Шахеда попал в дом депутата Стефанишиной: что известно

Инцидент произошел в столичном районе Русановка. Осколок упал на нежилую часть дома, поэтому люди не пострадали.

— Мы с детьми были в ванной, было очень громко. А уже под утро увидели фото разрушений. Дети испугались, но не слишком сильно. Как всегда в такие моменты, я заказала в Интернете что-то хорошее — на этот раз новую книгу Халеда Госсейни. Это мой способ преодолевать стресс, — рассказала Стефанишина.

Депутат отметила, что вода и свет в ее доме есть и помощь она не нуждается.

Напомним, что первые взрывы в Киеве 22 октября прогремели около 1:00 ночи.

Власти предупредили об угрозе баллистических ракет. Уже утром Киев оказался под массированным ударом дронов.

В результате атаки на Киев сегодня пострадали 25 человек, среди них пятеро детей.

В нескольких районах зафиксированы пожары в жилых домах, наблюдаются перебои с электроснабжением.

Фото: Ольга Стефанишина

