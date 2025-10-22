У ніч проти 22 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, використовуючи ракети та дрони-камікадзе. Один з уламків збитого Шахеда влучив у будинок народної депутатки України Ольги Стефанишиної.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Уламок Шахеда влучив у будинок депутатки Стефанишиної: що відомо

Інцидент стався у столичному районі Русанівка. Уламок упав на нежитлову частину будинку, тому люди не постраждали.

— Ми з дітьми були у ванній, було дуже гучно. А вже під ранок побачили фото руйнувань. Діти злякалися, але не надто сильно. Як завжди в такі моменти, я замовила в Інтернеті щось хороше — цього разу нову книгу Халеда Госсейні. Це мій спосіб долати стрес, — розповіла Стефанишина.

Депутатка зазначила, що вода і світло в її оселі є та допомога вона не потрібує.

Нагадаємо, що перші вибухи в Києві 22 жовтня пролунали близько 1:00 ночі.

Влада попередила про загрозу балістичних ракет. Вже на ранок Київ опинився під масованим ударом дронів.

У результаті атаки на Київ сьогодні постраждали 25 осіб, серед них п’ятеро дітей.

У кількох районах зафіксовано пожежі у житлових будинках, спостерігаються перебої з електропостачанням.

Фото: Ольга Стефанишина

