Всю ночь РФ наносила удары по энергетической инфраструктуре – глава Минэнерго
Энергетическая инфраструктура Украины оказалась под массированными комбинированными ночными атаками россиян.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.
Атака РФ направлена против энергетики
– Всю ночь враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. Массированная атака продолжается, – заявила министр энергетики Светлана Гринчук.
В Минэнерго сообщили, что как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
