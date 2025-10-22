Энергетическая инфраструктура Украины оказалась под массированными комбинированными ночными атаками россиян.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

Атака РФ направлена против энергетики

– Всю ночь враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. Массированная атака продолжается, – заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

В Минэнерго сообщили, что как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

