Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддержать мирные инициативы Европы и президента США Дональда Трампа, однако не при условии, что украинские войска должны «куда-то уходить».

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами на заводе Saab вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатии

— Украина открыта для дипломатии. Мы поддерживаем идею прекращения огня. Но это возможно только тогда, когда речь не идет об отступлении или передаче нашей территории агрессору. Мы не собираемся отдавать свою землю, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в настоящее время уровень давления на российского лидера Владимира Путина остается недостаточным, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Сейчас смотрят

— Давления на Россию все еще недостаточно, — отметил он.

Зеленский сообщил, что на саммите ЕС в Брюсселе, который состоится 23 октября, будет обсуждаться вопрос использования замороженных российских активов — чрезвычайно важный для усиления давления на Кремль.

— Нужно принять решение по российским активам. Это сложный, но критически необходимый вопрос. Надеюсь, завтра появится шанс на его поддержку. Мы понимаем, что Россия будет делать все, чтобы не допустить этого, потому что ей выгодно ослабить финансирование Украины во время войны, — сказал глава государства.

Президент добавил, что ожидает принятия очередного, 19-го пакета санкций Европейского Союза против России, который должен еще больше усилить экономическое давление на агрессора.

Ранее Зеленский заявлял, что компромиссное предложение Дональда Трампа — остановиться обеим сторонам на линии фронта — может выглядеть привлекательно, однако Владимир Путин его не поддержит.

В то же время украинский лидер подчеркнул: готовность к переговорам не означает уступок территориями.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.