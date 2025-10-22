Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати мирні ініціативи Європи та президента США Дональда Трампа, однак не за умови, що українські війська мають “кудись відходити”.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами на заводі Saab разом із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Зеленський заявив, що Україна готова до дипломатії

— Україна відкрита до дипломатії. Ми підтримуємо ідею припинення вогню. Але це можливо лише тоді, коли не йдеться про відступ чи передачу нашої території агресору. Ми не збираємось віддавати свою землю, — наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що наразі рівень тиску на російського лідера Володимира Путіна залишається недостатнім, аби змусити його сісти за стіл переговорів.

— Тиску на Росію все ще замало, — зазначив він.

Зеленський повідомив, що на саміті ЄС у Брюсселі, який відбудеться 23 жовтня, обговорюватиметься питання використання заморожених російських активів — надзвичайно важливе для посилення тиску на Кремль.

— Потрібно ухвалити рішення щодо російських активів. Це складне, але критично необхідне питання. Сподіваюся, завтра з’явиться шанс на його підтримку. Ми розуміємо, що Росія робитиме все, аби не допустити цього, бо їй вигідно послабити фінансування України під час війни, — сказав глава держави.

Президент додав, що очікує ухвалення чергового, 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який має ще більше посилити економічний тиск на агресора.

Раніше Зеленський заявляв, що компромісна пропозиція Дональда Трампа — зупинитися обом сторонам на лінії фронту — може виглядати привабливо, однак Володимир Путін її не підтримає.

Водночас український лідер наголосив: готовність до переговорів не означає поступок територіями.

