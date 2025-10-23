Ночью 23 октября подразделения Сил обороны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является звеном в обеспечении Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атака на Рязанский НПЗ 23 октября: что известно

По данным Генштаба ВСУ, после атаки на Рязанский НПЗ зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в центральной части России и принадлежит компании Роснефть.

Мощности Рязанского НПЗ составляют более 17 млн тонн переработанной нефти в год. Этот завод обеспечивает топливом оккупационную армию. То есть вывод части производственных мощностей завода из строя снижает возможности врага вести боевые действия.

Атака на склад под Валуйками

Также ночью украинские ударные дроны атаковали склад боеприпасов россиян в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. В Генштабе сообщают, что цель уничтожена, там фиксировались детонации и взрывы боеприпасов.

Напомним, что 5 сентября дроны уже атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. После взрывов над заводом поднялся столб черного густого дыма.

Ночью 19 октября прогремели взрывы на Новокуйбышевском НПЗ. А в Оренбурге дроны атаковали газоперерабатывающий завод Газпрома.

