Вночі 23 жовтня підрозділи Сил оборони атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є ланкою у забезпеченні Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Атака на Рязанський НПЗ 23 жовтня: що відомо

За даними Генштабу ЗСУ, після атаки на Рязанському НПЗ зафіксовано вибухи та масштабну пожежу на території.

Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині Росії та належить компанії Роснефть.

Потужності Рязанського НПЗ становлять понад 17 млн тонн переробленої нафти на рік. Цей завод забезпечую пальним окупаційну армію. Тож виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості ворога вести бойові дії.

Атака на склад під Валуйками

Також вночі українські ударні дрони атакували склад боєприпасів росіян у районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. У Генштабі повідомляють, що ціль знищено, там фіксувалися детонації та вибухи боєприпасів.

Нагадаємо, 5 вересня дрони вже атакували Рязанський нафтопереробний завод. Після вибухів над заводом піднявся стовп чорного густого диму.

Вночі 19 жовтня пролунали вибухи на Новокуйбишевському НПЗ. А в Оренбурзі дрони атакували газопереробний завод Газпрому.

Джерело : Генштаб ЗСУ

