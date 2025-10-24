Великобритания планирует предоставить Украине 5 тыс. ракет многоцелевого назначения, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Британия планирует предоставить Украине ракеты многоцелевого назначения

Великобритания поддерживает противовоздушную оборону в Украине, которая защищает гражданских лиц и инфраструктуру.

— Мы объявляем сейчас также о расширении программы в Великобритании для того, чтобы предоставить Украине 5 тыс. новых ракет многоцелевого назначения. Это также создает рабочие места в Белфасте и других городах страны, и это укрепляет ПВО страны на зиму. Мы будем увеличивать давление на Путина в военном смысле, предоставляя дальнобойное оружие, — сказал он во время общения с медиа после встречи Коалиции желающих в Лондоне.

Кроме того, британский премьер подчеркнул, что Коалиция желающих и в дальнейшем будет работать над гарантиями безопасности для Украины.

— Теперь пришло время определить приоритеты, и мы будем продолжать работать над гарантиями безопасности. Это также возможность развертывания многонациональных сил в Украине, когда наступит подходящее время. То, что произойдет в ближайшие недели и месяцы, чрезвычайно важно для безопасности Великобритании и всех наших союзников в НАТО и за его пределами, — отметил он.

