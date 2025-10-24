Велика Британія планує надати Україні 5 тис. ракет багатоцільового призначення, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Велика Британія підтримує протиповітряну оборону в Україні, яка захищає цивільних, захистити інфраструктуру.

– Ми оголошуємо зараз також збільшення програми у Британії для того, щоб надати Україні 5 тис. нових ракет багатоцільового призначення. Це надає також робочі місця в Белфасті і інших і містах країни, і це зміцнює ППО країни на зиму. Ми будемо збільшувати тиск на Путіна у військовому розумінні, надаючи далекобійну зброю, – сказав він під час спілкування з медіа після зустрічі Коаліції охочих у Лондоні.

Крім того, британський прем’єр наголосив, що Коаліція охочих і надалі працюватиме над гарантіями безпеки для України.

– Тепер настала пора визначити пріоритети, і ми далі працюватимемо над гарантіями безпеки. Це також змога розгортання багатонаціональних сил в Україні, коли надійде на це слушний час. Те, що станеться ближчими тижнями і місяцями, надзвичайно важливо для безпеки Великої Британії і всіх наших союзників у НАТО і поза ним, – зауважив він.

