Президент Франции Эмманюэль Макрон во время заседания лидеров Коалиции решительных сказал, что его страна предоставит Украине помощь в сфере противовоздушной обороны.

Макрон о предоставлении Украине дополнительных ракет Aster и самолетов Mirage

Как пишет TF1, во время заседания Коалиции решительных Макрон рассказал о важности продолжать и усиливать помощь Украине оружием и усиливать давление на Россию.

— Мы должны продолжать усиливать нашу военную поддержку Украины: возможности противовоздушной обороны, возможности дальнего действия, дроны и системы противодействия дронам, — сказал он.

Президент Франции отметил, что Франция “в ближайшие дни” поставит Украине дополнительные противовоздушные ракеты Aster, а также истребители Mirage. Он не уточнил, о каком именно количестве идет речь.

Сейчас смотрят

Отдельно Макрон сообщил о санкциях против России. Он отметил, что последние санкции ЕС “должны повлиять на финансирование военных действий России”.

Как напоминает TF1, на данный момент Франция поставила Украине три самолета Mirage 2000 из шести обещанных, в частности из-за необходимости подготовки украинских пилотов. Один из самолетов был сбит в июле.

Франция и Италия предоставили Украине неопределенное количество ракет Aster для противовоздушной обороны, но наша страна просит дать большее количество для своей обороны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.