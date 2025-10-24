Президент Франції Емманюель Макрон під час засідання лідерів Коаліції рішучих сказав, що його країна надасть Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони.

Макрон про надання Україні додаткових ракет Aster та літаків Mirage

Як пише TF1, під час засідання Коаліції рішучих Макрон розповів про важливість продовжувати й посилювати допомогу Україні зброєю та посилювати тиск на Росію.

– Ми повинні продовжувати посилювати нашу військову підтримку України: можливості протиповітряної оборони, можливості дальньої дії, дрони та системи протидії дронам, – сказав він.

Президент Франції зазначив, що Франція “найближчими днями” поставить Україні додаткові протиповітряні ракети Aster, а також винищувачі Mirage. Він не уточнив, про яку саме кількість йдеться.

Окремо Макрон повідомив про санкції проти Росії. Він зазначив, що останні санкції ЄС “повинні вплинути на фінансування військових дій Росії”.

Як нагадує TF1, станом на зараз Франція поставила Україні три літаки Mirage 2000 із шести обіцяних, зокрема через необхідність підготовки українських пілотів. Один із літаків був збитий у липні.

Франція та Італія надали українцям невизначену кількість ракет Aster для протиповітряної оборони, але Україна просить надати ще більше для своєї оборони.

