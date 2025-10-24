Уночі проти 24 жовтня (з 19:00 23 жовтня) армія РФ атакувала Україну 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

Близько 90 із них – Шахеди.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 24 жовтня: що відомо

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/приглушено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Зокрема, уночі проти 24 жовтня прогриміли вибухи в Кіровоградській області.

Там ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури Новоукраїнського району: пошкоджено залізничну інфраструктуру, без світла залишилися 19 населених пунктів, постраждалих немає.

Пожежі оперативно ліквідовані, габарит відновлено на обох коліях. Чотири пасажирські потяги затримуються на понад дві години.

Як зазначили у Повітряних силах, атака триває. В повітряному просторі України досі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряне командування Південь

