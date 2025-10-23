Президент Володимир Зеленський повідомив про підсумки засідання Європейської ради у Брюсселі. Він наголосив на збереженні фінансової допомоги Україні та посиленні санкційного тиску на Росію.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський прокоментував висновки Євроради

– Євросоюз запевнив, що фінансова допомога Україні буде збережена не лише в наступному році, а й у 2027-му. Це важливе одностайне рішення, – зазначив Зеленський.

За його словами, політична підтримка також стосується заморожених російських активів та їх використання на захист від російської агресії.

За його словами, Єврокомісія опрацює всі необхідні деталі щодо цього.

Українська сторона вже працює з відповідними країнами щодо посилення систем протиповітряної оборони та підтримки енергетики.

– Нарешті затверджений 19-й пакет санкцій Євросоюзу – дякую за це. І ми обовʼязково синхронізуємо цей пакет в українській юрисдикції. Також важливо, щоб його елементи були підтримані санкціями інших європейських країн, які поза межами ЄС, зокрема Британією, Норвегією та Швейцарією, – зазначено в дописі.

Голова держави також повідомив, що Україна вже починає працювати з Європейським Союзом над наступним санкційним пакетом, аби Росія відчувала реальні економічні втрати від своєї агресії.

– Партнери нас чують і враховують наші пропозиції. Всі вже просто втомилися від того, що Росія постійно дурить світ і вважає, що їм там, у Москві, нічого за це не буде. Україна давно говорить, що сильні економічні та далекобійні санкції – це ключ до закінчення цієї війни. Координації буде більше, – підсумував президент.

Нагадаємо, саміт Євроради ухвалив висновки щодо України, у яких підтверджено зобов’язання ЄС забезпечити фінансову та військову підтримку України у 2026-2027 роках.

Документ підтримали 26 держав-членів Євросоюзу з 27 окрім Угорщини.

За підсумками Саміту Лідери ЄС засудили підтримку, яку Росія отримує від третіх країн у війні проти України.

