Украина начала замену советских вертолетов Ми-24 и Ми-8 на современные машины американского производства. Речь идет о закупке техники компании Bell — боевых AH-1Z Viper и многоцелевых UH-1Y Venom, которые должны стать новым поколением армейской авиации ВСУ.

На данный момент между Украиной и компанией Bell подписано письмо о намерениях, которое открывает путь к дальнейшим переговорам о поставке вертолетов.

Что известно о вертолетах AH-1Z Viper и Bell UH-1Y Venom и в чем их преимущество, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Почему Украина хочет приобрести вертолеты Bell UH-1Y Venom и AH-1Z Viper

По мнению офицера Воздушных сил в резерве, заместителя директора компании-производителя средств РЭБ Анатолия Храпчинского, если сравнивать вертолеты AH-1Z Viper и UH-1Y Venom с российскими вертолетами, то, без сомнения, американские машины значительно лучше. Они более технологичны, оснащены более современной авионикой, имеют более удобную конструкцию кабины и широкие технические возможности.

Большинство вертолетов, которые сейчас использует Украина, — это модели, производившиеся на территории бывшего СССР и Российской Федерации. Теоретически их можно обслуживать и частично модернизировать, но возможность закупки необходимых деталей ограничена.

В Украине существует производство собственных двигателей, что позволяет модернизировать или ремонтировать отдельные узлы, но многих комплектующих для старых российских вертолетов у нас нет. Нужно создавать производственные мощности самостоятельно.

— Гораздо проще и оперативнее будет обслуживать американские или европейские вертолеты, которые широко эксплуатируются в странах Европы. Это обеспечит надежную логистику запасных частей и комплектующих, что существенно упростит ремонт и поддержание техники в надлежащем состоянии, — подчеркнул эксперт.

Конечно, существуют определенные вызовы, в частности подготовка экипажей и время на переподготовку для работы с новой техникой. В то же время UH-1Y Venom — это вертолет, который может эффективно решать транспортные задачи.

Почему американские вертолеты лучше российских и какие преимущества могут дать в войне

— Украина в настоящее время не имеет доступа к советским или российским моделям. Из-за отсутствия собственного производства вертолетов мы вынуждены искать альтернативу среди западных производителей, — подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Говорить о системе незаметности с точки зрения радиолокации — это не о вертолетах. Конечно, есть отдельные элементы, которые уменьшают заметность, но винт никуда не спрячешь и изменить форму сопла так, чтобы вертолет стал совсем незаметным, невозможно.

Что касается оценки этих машин, то стоит говорить об их ловкости и технологичности. Viper оборудован системой защиты от ракет и является боевым вертолетом, который может работать как по наземным, так и по воздушным целям.

Если же говорить о Venom, то это прежде всего транспортный вертолет — он предназначен для перевозки и логистики. В условиях современной войны, когда зона поражения существенно увеличивается и возрастает роль роботизированных систем, Venom больше подходит для тыловых и вспомогательных задач, чем для непосредственных боевых операций.

Эксперт отметил, что Venom — довольно известный вертолет, который многие помнят по американским фильмам о войне во Вьетнаме.

Вертолет AH-1Z Viper: характеристики

AH-1Z Viper — это третья, глубоко модернизированная версия известного AH-1 Cobra, первого в мире специализированного ударного вертолета.

Его история началась во время войны во Вьетнаме, когда компания Bell создала вертолет на базе UH-1 Iroquois. В 1970-х годах появился двухмоторный AH-1 SuperCobra, который приняли на вооружение морские пехотинцы США.

В 2000-х его сменил AH-1Z Viper, получивший новые двигатели, модернизированный ротор, современную авионику, улучшенную систему управления огнем и повышенную живучесть.

Apache мощнее, но и дороже. Аналитики признают, что AH-64E Apache превосходит Viper по большинству характеристик, ведь это вершина развития классических ударных вертолетов.

Вертолет AH-1Z Viper, характеристики:

взлетный вес — 8,4 тонны у Viper,

боевой радиус — 243 км,

может нести до 8 ракет AGM-114 Hellfire.

Впрочем, типичная боевая нагрузка обеих машин схожа, а именно восемь Hellfire и два блока 70-мм неуправляемых ракет Hydra. Разница в калибре пушек — 30 мм против 20 мм — не имеет большого значения.

Ключевое преимущество Apache — специальная РЛС AN/APG-78 Longbow, позволяющая обнаруживать цели при любой погоде и видимости. Для AH-1Z такая опция задекларирована, но практически не используется.

И да, стоимость вертолетов играет важную роль. По данным Defense Express, в 2024 году AH-64E Apache для Польши стоил 104 млн долларов за единицу в рамках крупного контракта на 96 машин.

Для сравнения, цена AH-1Z Viper в начале 2024 года составляла около 50 млн долларов — именно столько Словакия планировала заплатить за 12 вертолетов (сделка впоследствии не состоялась).

Разница заметна и в стоимости эксплуатации. По расчетам, проведенным в Австралии, годовая эксплуатация Apache обходится в 35,7 млн долларов, а Viper — в 31,2 млн. Летный час, соответственно, стоит 7 тыс. и 4,8 тыс. долларов.

UH-1Y Venom: характеристики

UH-1Y Venom относится к вертолетам среднего класса транспортного назначения.

Характеристики UH-1Y Venom:

Максимальный взлетный вес этой машины составляет 8,4 тонны, а пустая масса — 5,4 тонны.

Вертолет оснащен двумя двигателями T700-GE-401C мощностью по 1340 кВт каждый.

Крейсерская скорость UH-1Y достигает 272 км/ч, а максимальная — 315 км/ч.

Дальность полета — до 600 км, боевой радиус — 220 км.

Вертолет способен перевозить до 8 бойцов и может быть оснащен вооружением.

Простота и доступность вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom — ключевые преимущества

AH-1Z Viper создан для морской пехоты США, то есть изначально разработан для работы в экстремальных условиях. Это делает его проще в эксплуатации и обслуживании.

Но, возможно, главный аргумент для Украины — доступность. Заказы на Apache от Boeing расписаны на годы вперед, тогда как Bell готов оперативно продать Viper, причем такая сделка выгодна и компании, и правительству США.

После отказа Словакии интерес к этим вертолетам фактически не проявлял никто, поэтому Украина может получить часть уже изготовленных машин.

Речь идет о девяти вертолетах, созданных по контракту с Пакистаном (2015 года, впоследствии отмененному). Это означает, что поставки для Украины могут состояться в сжатые сроки.

Для подготовки экипажей, по опыту Чехии, достаточно семимесячного курса обучения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.