Україна розпочала заміну радянських вертольотів Мі-24 та Мі-8 на сучасні машини американського виробництва. Йдеться про закупівлю техніки компанії Bell — бойових AH-1Z Viper і багатоцільових UH-1Y Venom, які мають стати новим поколінням армійської авіації ЗСУ.

Наразі між Україною та компанією Bell підписано лист про наміри, який відкриває шлях до подальших переговорів щодо постачання вертольотів.

Що відомо про вертольоти AH-1Z Viper та Bell UH-1Y Venom та в чому їхня перевага, читайте в нашому матеріалі.

Чому Україна хоче придбати вертольоти Bell UH-1Y Venom та AH-1Z Viper

На думку офіцера Повітряних сил у резерві, заступника директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолія Храпчинського, якщо порівнювати вертольоти AH-1Z Viper та UH-1Y Venom з російськими гелікоптерами, то, без сумніву, американські машини значно кращі. Вони більш технологічні, оснащені сучаснішою авіонікою, мають більш зручну конструкцію кабіни та ширші технічні можливості.

Більшість вертольотів, які зараз використовує Україна, — це моделі, що вироблялися на території колишнього СРСР та Російської Федерації. Теоретично їх можна обслуговувати та частково модернізувати, але можливість закупівлі необхідних деталей обмежена.

В Україні існує виробництво власних двигунів, що дозволяє модернізувати або ремонтувати окремі вузли, але багатьох комплектуючих для старих російських гелікоптерів в нас немає. Треба створювати виробничі потужності власноруч.

– Набагато простішим та оперативнішим буде обслуговування американських або європейських гелікоптерів, які широко експлуатуються в країнах Європи. Це забезпечить надійну логістику запасних частин і комплектуючих, що суттєво спростить ремонт і підтримку техніки в належному стані, – наголосив експерт.

Звісно, існують певні виклики, зокрема підготовка екіпажів та час на перепідготовку для роботи з новою технікою. Але UH-1Y Venom — це вертоліт, який може ефективно вирішувати транспортні завдання.

Чому американські вертольоти кращі за російські та які переваги можуть дати у війні

– Україна нині не має доступу до радянських або російських моделей. Через відсутність власного виробництва гелікоптерів ми змушені шукати альтернативу серед західних виробників, – наголосив Анатолій Храпчинський.

Говорити про систему непомітності з точки зору радіолокації — це не про гелікоптери. Звісно, є окремі елементи, що зменшують помітність, але гвинт нікуди не сховаєш і змінити форми сопла так, щоб вертоліт став зовсім непомітним, неможливо.

Що стосується оцінки цих машин, то варто говорити про їхню спритність і технологічність. Viper обладнаний системою захисту від ракет і є бойовим вертольотом, який може працювати як по наземних, так і по повітряних цілях.

Якщо ж говорити про Venom, то це передусім транспортний вертоліт — він призначений для перевезення та логістики. В умовах сучасної війни, коли зона ураження суттєво збільшується й зростає роль роботизованих систем, Venom більше підходить для тилових і підтримувальних завдань, ніж для безпосередніх бойових операцій.

Експерт зазначив, що Venom — доволі відомий вертоліт, який багато хто пам’ятає по американських фільмах про війну у В’єтнамі.

Вертоліт AH-1Z Viper: характеристики

AH-1Z Viper — це третя, глибоко модернізована версія відомого AH-1 Cobra, першого у світі спеціалізованого ударного вертольота.

Його історія почалася під час війни у В’єтнамі, коли компанія Bell створила вертоліт на базі UH-1 Iroquois. У 1970-х роках з’явився двомоторний AH-1 SuperCobra, який узяли на озброєння морські піхотинці США.

У 2000-х його змінив AH-1Z Viper, що отримав нові двигуни, модернізований ротор, сучасну авіоніку, покращену систему керування вогнем і підвищену живучість.

Apache потужніший, але й дорожчий. Аналітики визнають, що AH-64E Apache перевершує Viper за більшістю характеристик, адже це вершина розвитку класичних ударних вертольотів.

Вертоліт AH-1Z Viper, характеристики:

злітна вага – 8,4 тонни у Viper,

бойовий радіус – 243 км,

може нести до 8 ракет AGM-114 Hellfire.

Втім, типове бойове навантаження обох машин подібне, а саме вісім Hellfire і два блоки 70-мм некерованих ракет Hydra. Різниця у калібрі гармат — 30 мм проти 20 мм — не має великого значення.

Ключова перевага Apache — спеціальна РЛС AN/APG-78 Longbow, що дозволяє виявляти цілі за будь-якої погоди та видимості. Для AH-1Z така опція задекларована, але практично не використовується.

І так, вартість вертольотів відіграє важливу роль. За даними Defense Express, у 2024 році AH-64E Apache для Польщі коштував 104 млн доларів за одиницю в межах великого контракту на 96 машин.

Для порівняння, ціна AH-1Z Viper на початку 2024 року становила близько 50 млн доларів — саме стільки Словаччина планувала заплатити за 12 вертольотів (угода згодом не відбулася).

Різниця помітна й у вартості експлуатації. За розрахунками, проведеними в Австралії, річна експлуатація Apache обходиться у 35,7 млн доларів, а Viper — у 31,2 млн. Льотна година, відповідно, коштує 7 тис. та 4,8 тис. доларів.

UH-1Y Venom: характеристики

UH-1Y Venom належить до вертольотів середнього класу транспортного призначення.

Характеристики UH-1Y Venom:

Максимальна злітна вага цієї машини становить 8,4 тонни, а порожня маса — 5,4 тонни.

Вертоліт оснащений двома двигунами T700-GE-401C потужністю по 1340 кВт кожен.

Крейсерська швидкість UH-1Y сягає 272 км/год, а максимальна — 315 км/год.

Дальність польоту — до 600 км, бойовий радіус — 220 км.

Вертоліт здатен перевозити до 8 бійців і може бути оснащений озброєнням.

Простота й доступність вертольотів AH-1Z Viper та UH-1Y Venom – ключові переваги

AH-1Z Viper створений для морської піхоти США, тобто спочатку розроблений для роботи в екстремальних умовах. Це робить його простішим в експлуатації та обслуговуванні.

Та, можливо, головний аргумент для України — доступність. Замовлення на Apache від Boeing розписані на роки вперед, водночас Bell готовий оперативно продати Viper, причому така угода вигідна і компанії, й уряду США.

Після відмови Словаччини інтерес до цих вертольотів фактично не проявляв ніхто, тож Україна може отримати частину вже виготовлених машин.

Йдеться про дев’ять вертольотів, створених за контрактом із Пакистаном (2015 року, згодом скасованим). Це означає, що поставки для України можуть відбутися у стислий термін.

Для підготовки екіпажів, за досвідом Чехії, достатньо семимісячного курсу навчання.

