Украинские десантники освободили село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в субботу, 25 октября.

Село Сухецкое освобождено от оккупантов

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Сухецкое Донецкой области.

Во время штурмовых действий украинские воины вступили в ожесточенный бой с российскими оккупантами численностью более 60 человек.

Большинство врагов было уничтожено, часть – взята в плен.

Сухецкое на карте

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

