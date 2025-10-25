Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ВСУ освободили село Сухецкое в Донецкой области: уничтожено большинство оккупантов
Украинские десантники освободили село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в субботу, 25 октября.
Село Сухецкое освобождено от оккупантов
Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Сухецкое Донецкой области.
Во время штурмовых действий украинские воины вступили в ожесточенный бой с российскими оккупантами численностью более 60 человек.
Большинство врагов было уничтожено, часть – взята в плен.
Сухецкое на карте
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
