ЗСУ звільнили село Сухецьке на Донеччині: знищено більшість окупантів
Українські десантники звільнили село Сухецьке в Покровському районі на Донеччині.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у суботу, 25 жовтня.
Село Сухецьке звільнено від окупантів
Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ Збройних сил України звільнили населений пункт Сухецьке Донецької області.
Під час штурмових дій українські воїни вступили в запеклий бій із російськими окупантами чисельністю понад 60 осіб.
Більшість ворогів було знищено, частину – взято в полон.
Сухецьке на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
