Українські десантники звільнили село Сухецьке в Покровському районі на Донеччині.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у суботу, 25 жовтня.

Село Сухецьке звільнено від окупантів

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ Збройних сил України звільнили населений пункт Сухецьке Донецької області.

Під час штурмових дій українські воїни вступили в запеклий бій із російськими окупантами чисельністю понад 60 осіб.

Більшість ворогів було знищено, частину – взято в полон.

Сухецьке на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

