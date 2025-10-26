Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю противник применил против Украины 1 200 ударных дронов и 50 ракет различных типов, в том числе баллистических.

Президент также рассказал о положительных новостях от десантников на Покровском направлении. Несмотря на это, ситуация там остается сложной: в Покровске и на окраинах продолжаются ожесточенные бои.

Продолжаются вражеские атаки дронами и ракетами

— Сегодня уже завершился разбор завалов на месте попадания российского Шахеда по дому в Киеве. С ночи работали спасатели. Довольно длительным было и тушение пожаров. По состоянию на сейчас на всех локациях работы завершены, — рассказал президент в вечернем обращении.

По его словам, только сегодня в Киеве от российской атаки три человека погибли и еще 31 человек пострадал. Среди пострадавших — семеро детей.

Зеленский отметил, что за эту неделю враг применил почти 1 200 ударных дронов и 50 ракет различных типов, большинство из них — баллистические.

— Защита от такой угрозы может быть только общим делом — ни одна нация в мире не должна оставаться наедине против такого, — подчеркнул глава государства.

Помощь международных партнеров

Президент рассказал, что на этой неделе провел беседу с канцлером Германии. Сейчас продолжаются переговоры с некоторыми другими европейскими партнерами по поводу систем Патриот.

— Отдельно хочу поблагодарить Великобританию и Францию – есть решение Франции о дополнительных истребителях Мираж для Украины и ракетах для ПВО, Великобритания будет помогать нам с ПВО и в дальнейшем – тоже ракетами, и в производстве дронов-перехватчиков – спасибо за это, — отметил Зеленский.

Он добавил, что поступили новые решения от Финляндии и Испании о взносах в программу PURL, которая направлена на закупку американского оружия.

— Мы четко работаем над этим. Четко работают и наши оборонные договоренности с европейцами, мы готовим новые проекты – будет больше нашего совместного производства оружия. И чтобы мир мог говорить с Россией с позиции силы, мы сами в Украине должны быть на сильных позициях, — подчеркнул Зеленский.

Ситуация на Покровском направлении

Президент сообщил о положительных новостях от украинских десантников. Он отметил 82 Буковинскую бригаду, действующую на Покровском направлении, в Мирноградской общине.

— И каждый такой результат на Покровском направлении сейчас – это чрезвычайно сложно, но чрезвычайно важно. Именно там, против Покровска, россияне сосредоточили основную свою ударную группу – и это значительное количество войск оккупанта, — отметил глава государства.

По его словам, это создает сложную ситуацию в Покровске и прилегающих районах: продолжаются жесткие бои в городе и на подступах к нему.

В городе действуют диверсионно-разведывательные группы, осложнена логистика.

— Но нужно и дальше уничтожать оккупанта, нужно и дальше наносить россиянам как можно больше потерь. Российские планы их наступательной кампании за десять месяцев этого года в очередной раз были развалены благодаря смелости именно наших воинов, и все сроки, которые им Путин определял, российская армия не выдержала, и это не впервые, — отметил он.

Президент добавил, что значительные достижения были получены в рамках Добропольской операции, а в этих районах существует существенное пополнение обменного фонда для Украины.

— Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, которые воюют там, в Донецкой области. Также в Купянске и в Запорожье — все это помогает нашим позициям в дипломатии, очень помогает, в целом нашим отношениям с миром, благодаря вашей силе, украинские воины, мир и в дальнейшем имеет силу, имеет мотив давить на Россию за эту войну, — сказал он.

