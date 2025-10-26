Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень, що минає, противник застосував проти України 1 200 ударних дронів та 50 ракет різних типів, зокрема балістичних.

Президент також розповів про позитивні новини від десантників на Покровському напрямку. Попри це, ситуація там залишається складною: у Покровську та на околицях міста точаться жорсткі бої.

Тривають ворожі атаки дронами і ракетами

– Вже завершився сьогодні розбір завалів на місці влучання російського Шахеда по будинку в Києві. Від ночі працювали рятувальники. Було доволі тривалим і гасіння пожеж. Станом на зараз на всіх локаціях роботи завершені, – розповів президент у вечірньому зверненні.

За його словами, тільки сьогодні у Києві від російської атаки три людини загинули й ще 31 людина постраждала. Серед постраждалих – семеро дітей.

Зараз дивляться

Зеленський зазначив, що за цей тиждень ворог застосував майже 1 200 ударних дронів і 50 ракет різних типів, більшість з них – балістичні.

– Захист від такої загрози може бути тільки спільною справою – жодна нація у світі не має залишатись наодинці проти такого, – наголосив глава держави.

Допомога міжнародних партнерів

Президент розповів, що цього тижня мав розмову з канцлером Німеччини. Зараз тривають переговори з деякими іншими європейськими партнерами щодо систем Петріот.

– Окремо хочу подякувати Британії та Франції – є рішення Франції щодо додаткових винищувачів Міраж для України та ракет для ППО, Британія допомагатиме нам із ППО й надалі – теж ракетами, і у виробництві дронів-перехоплювачів – дякую за це, – зауважив Зеленський.

Він додав, що надійшли нові рішення від Фінляндії та Іспанії про внески в програму PURL, яка спрямована на закупівлю американської зброї.

– Ми чітко працюємо над цим. Чітко працюють і наші оборонні домовленості з європейцями, ми готуємо нові проєкти – буде більше нашого спільного виробництва зброї. І щоб світ міг говорити з Росією з позиції сили, ми самі в Україні маємо бути на сильних позиціях, – наголосив Зеленський.

Ситуація на Покровському напрямку

Президент повідомив про позитивні новини від українських десантників. Він відзначив 82 Буковинську бригаду, що діє на Покровському напрямку, у Мирноградській громаді.

– І кожен такий результат на Покровському напрямку зараз – це надзвичайно складно, але надзвичайно важливо. Саме там, проти Покровська, росіяни зосередили основну свою ударну групу – і це значна кількість військ окупанта, – зазначив глава держави.

За його словами, це створює складну ситуацію в Покровську та прилеглих районах: тривають жорсткі бої в місті та на підступах до нього.

У місті діють диверсійно-розвідувальні групи, ускладнена логістика.

– Але треба й надалі знищувати окупанта, треба й надалі завдавати росіянам якнайбільше втрат. Російські плани їхньої наступальної кампанії за десять місяців цього року вкотре були розвалені завдяки сміливості саме наших воїнів, і всі строки, які їм Путін визначав, російська армія не витримала, і це не вперше, – зауважив він.

Президент додав, що значні досягнення було отримано в рамках Добропільської операції, а в цих районах існує суттєве поповнення обмінного фонду для України.

– Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які воюють там, на Донеччині. Також у Купʼянську й на Запоріжжі – усе це допомагає нашим позиціям у дипломатії, дуже допомагає, загалом нашим відносинам зі світом, завдяки вашій силі, українські воїни, світ і надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну, – сказав він.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.