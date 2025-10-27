Бойцы Главного управления разведки Минобороны на Запорожском направлении ликвидировали лейтенанта Василия Марзоева, сына генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, командующего 18 общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ.

Об этом сообщают в ГУР.

Ликвидация оккупанта Василия Марзоева

Так, 15 октября 2025 года бойцы сводного отряда беспилотников Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны во время аэроразведки на Запорожском направлении обнаружили вражескую позицию операторов дронов в районе села Плавни Васильевского района.

По этой позиции нанесли удар управляемой авиабомбой.

На момент удара на позиции находился оккупант лейтенант Василий Марзоев, который был командиром взвода 108 парашютно-десантного полка 7 десантно-штурмовой дивизии армии РФ.

По данным ГУР, вместе с Марзоевым ликвидированы и другие российские захватчики.

Напомним, что 1 октября в Херсонской области ликвидировали коллаборациониста Владимира Леонтьева, который занимал должность так называемого председателя оккупационного совета депутатов Новой Каховки. На опубликованном видео видно, как мужчина вышел из припаркованной машины и через несколько секунд раздался мощный взрыв.

Сообщается, что Владимира Леонтьева атаковал дрон.

