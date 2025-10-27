Бійці Головного управління розвідки Міноборони на Запорізькому напрямку ліквідували лейтенанта Василя Марзоєва, сина генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Про це повідомляють у ГУР.

Ліквідація окупанта Василя Марзоєва

Так, 15 жовтня 2025 року бійці зведеного загону безпілотників Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку виявили ворожу позицію операторів дронів у районі села Плавні Василівського району.

По цій позиції завдали удару керованою авіабомбою.

На момент удару на позиції перебував окупант лейтенант Василь Марзоєв, який був командиром взводу 108 парашутно-десантного полку 7 десантно-штурмової дивізії армії РФ.

За даними ГУР, разом із Марзоєвим ліквідовано й інших російських загарбників.

Нагадаємо, що на Херсонщині 1 жовтня ліквідували колаборанта Володимира Леонтьєва, який обіймав посаду так званого голови окупаційної ради депутатів Нової Каховки. На опублікованому відео видно, як чоловік вийшов із припаркованої автівки і за кілька секунд пролунав потужний вибух.

Повідомляється, що Володимира Леонтьєва атакував дрон.

Фото: скриншот із відео ГУР

Джерело : ГУР

