В ночь на 27 октября в Москве раздались взрывы из-за атаки беспилотников.

Беспилотники атаковали Белгородское водохранилище, повредив плотину и вызвав резкое поднятие воды в Северском Донце. В результате подтопления оккупанты на Волчанском направлении оказались в засаде.

Аэропорт Вильнюса в Литве третью сутки подряд и в четвертый раз на этой неделе временно закрывали из-за воздушных объектов, летевших в сторону аэродрома.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 27 октября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Москве из-за атаки дронов

Вечером 26 октября в Москве раздавались взрывы. Мэр Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на столицу РФ. По его словам, в течение нескольких часов российская ПВО сбила не менее пяти дронов, летевших в направлении города.

О звуках взрывов сообщали жители районов Коммунарка и Новая Москва, в сети люди публиковали видео со столбами дыма. Российские Telegram-каналы писали о возможных попаданиях, а вблизи Кремля заметили мобильные зенитные группы.

На Волчанском направлении оккупанты попали в засаду

Беспилотники атаковали плотину Белгородского водохранилища, повредив ее и вызвав резкое повышение уровня воды в Северском Донце. По данным 16-го армейского корпуса ВСУ и командующего Силами беспилотных систем Роберта (Мадяра) Бровди, удары продолжались в течение суток, а плотина начала активно пропускать поток.

В результате подтопления в районе села Графовка оказались в воде блиндажи с российскими военными. Под угрозой – подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад армии РФ, действовавшие на Волчанском направлении.

ВСУ отмечают, что удар по плотине осложнил логистику оккупантов и фактически отрезал часть их сил от снабжения и переправ, что меняет ситуацию на фронте не в пользу россиян.

В Вильнюсе временно закрывали аэропорт

Международный аэропорт Вильнюса третью сутки подряд и в четвертый раз за неделю временно прекращал работу из-за воздушных судов, приближавшихся со стороны Беларуси, сообщает LRT.

Часть рейсов перенаправили в Каунас и Ригу – среди них самолеты airBaltic из Мюнхена и Ryanair из Милана. В целом из-за закрытия аэропорта пострадало не менее 15 рейсов.

За неделю из-за инцидентов с воздушными судами пострадало около 95 рейсов и 14 тысяч пассажиров.

Ограничение электроэнергии 27 октября

В понедельник, 27 октября, в Украине не прогнозируются отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Как сообщили в Укрэнерго, ограничения мощности коснутся только промышленных предприятий.

Согласно графикам, ограничительные меры будут действовать в периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 в отдельных регионах страны. В то же время в компании отметили, что объемы ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

