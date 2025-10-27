В ніч на 27 жовтня у Москві лунали вибухи через атаку безпілотників.

Безпілотники атакували Бєлгородське водосховище, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення окупанти на Вовчанському напрямку опинилися у засідці.

Аеропорт Вільнюса у Литві третю добу поспіль і вчетверте цього тижня тимчасово закривали через повітряні об’єкти, що летіли у бік летовища.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 27 жовтня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Москві через атаку дронів

Увечері 26 жовтня в Москві лунали вибухи. Мер Сергій Собянін підтвердив атаку безпілотників на столицю РФ. За його словами, протягом кількох годин російська ППО збила щонайменше п’ять дронів, що летіли у напрямку міста.

Про звуки вибухів повідомляли мешканці районів Комунарка та Нова Москва, у мережі люди публікували відео зі стовпами диму. Російські Telegram-канали писали про можливі влучання, а поблизу Кремля помітили мобільні зенітні групи.

На Вовчанському напрямку окупанти опинилися у засідці

Безпілотники атакували греблю Бєлгородського водосховища, спричинивши її пошкодження та різке підняття рівня води в Сіверському Дінці. За даними 16-го армійського корпусу ЗСУ та командувача Сил безпілотних систем Роберта (Мадяра) Бровді, удари тривали протягом доби, а гребля почала активно пропускати потік.

Унаслідок підтоплення в районі села Графівка опинилися у воді бліндажі з російськими військовими. Під загрозою – підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад армії РФ, що діяли на Вовчанському напрямку.

ЗСУ зазначають, що удар по греблі ускладнив логістику окупантів і фактично відрізав частину їхніх сил від постачання та переправ, що змінює ситуацію на фронті не на користь росіян.

У Вільнюсі тимчасово закривали аеропорт

Міжнародний аеропорт Вільнюса третю добу поспіль і вчетверте за тиждень тимчасово припиняв роботу через повітряні судна, що наближалися з боку Білорусі, повідомляє LRT.

Частину рейсів перенаправили до Каунаса та Риги – серед них літаки airBaltic із Мюнхена та Ryanair із Мілана. Загалом через закриття аеропорту постраждало щонайменше 15 рейсів.

За тиждень через інциденти з повітряними суднами постраждало близько 95 рейсів і 14 тисяч пасажирів.

Обмеження електроенергії 27 жовтня

У понеділок, 27 жовтня, в Україні не прогнозуються відключення електроенергії для побутових споживачів. Як повідомили в Укренерго, обмеження потужності стосуватимуться лише промислових підприємств.

Згідно з графіками, заходи обмеження діятимуть у періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 в окремих регіонах країни. Водночас у компанії зазначили, що обсяги обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

