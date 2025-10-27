Заявления российского руководства о якобы успехах на передовой в их агрессивной войне против Украины являются ложными.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

Потери РФ в войне в Украине: что известно

По словам украинского лидера, даже разведка США показала, что на поле боя пока никто не побеждает.

Владимир Зеленский уточнил, что, по данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин тайно хвастался перед союзниками, что Россия оккупирует весь Донбасс до 15 октября.

Однако этот срок уже истек и этого не произошло.

– Россия не может этого сделать. У нее недостаточно людей. Его сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы остаемся в основном там, где стояли в течение последних 2-3 месяцев, – пояснил президент.

Украинский лидер отметил, что украинские генералы подсчитали, что потери России в войне против Украины за 2025 год уже достигли 346 тыс. убитыми и ранеными.

Владимир Зеленский добавил, что эта цифра почти идентична количеству мобилизованных за это время.

Напомним, Силы обороны Украины за последние сутки ликвидировали 800 российских оккупантов.

Источник : Axios

