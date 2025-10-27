Военная промышленность РФ теряет темп: производство танков сократилось в 10 раз
После продолжительного периода стремительного роста военная промышленность России демонстрирует признаки спада, сообщают в Центре противодействия дезинформации.
Военно-промышленный комплекс РФ пошел на убыль
По официальным данным, в сентябре 2025 года производство металлических изделий стало на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как в 2024 году оно выросло на 31,6%.
Особенно заметно снижение в производстве танков и бронемашин.
Если в августе объем выпуска рос на 61%, то в сентябре он сократился до 6%, то есть стал в десять раз меньше.
Предприятия военно-промышленного комплекса, ранее являвшиеся основным двигателем российской экономики, теперь, наоборот, сдерживают ее развитие.
Общий рост промышленного производства снизился до 0,3%, в то время как в 2024 году превышал 5%.
Причинами такого спада называют дефицит бюджета, падение нефтяных доходов на 21% и сокращение государственного финансирования.
Кремль вынужден урезать расходы, а масштабные военные заказы больше не способны поддерживать экономику.
Ранее Центр сообщал о снижении заработной платы на предприятиях, связанных с военным производством, и прогнозировал кризис в военно-промышленном комплексе России.
