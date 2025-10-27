В Україні 27 жовтня, у День української писемності та мови, пройшов традиційний Радіодиктант національної єдності. У 2025 році він отримав назву “Треба жити!”.

Авторкою тексту виступила письменниця Євгенія Кузнєцова, а начитувала його відома акторка Наталія Сумська.

Традиційно для українського суспільства, написання пройшло весело – починаючи від сварок, пов’язаних із швидкістю та якістю начитки, яка не сподобалась деяким учасникам, а також складністю тексту, наповненого діалектизмами одразу з різних частин України, – і до рефлексій після написання, що вилилась у творчі меми та письмові жарти.

Факти ICTV зібрали усе, що наразі відомо про Радіодиктант національної єдності-2025.

Про що йшлось у тексті “Треба жити!” Радіодиктанту-2025

Суть тексту, який використали для Радіодиктанту в 2025 році, полягає у заклику до українців подорожувати та жити попри всі проблеми та незгоди, які існують у нашому житті.

Авторка закликає насолоджуватися приємними моментами та дозволяти собі переживати власні емоції.

В першому ж реченні диктанту Кузнєцова відсилається до відомої п’єси Леся Подерв’янського, однак із певними змінами:

– Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать Пса Патрона, – починає вона.

Відео з записом цьогорічного Радіодиктанту вже опубліковане, тож ті, хто бажає побачити все своїми очима, можуть переглянути його тут.

Діалекти у Радіодиктанті-2025: що викликало обурення соцмереж

Зауважимо, що диктант був наповнений словами різноманітних українських говірок та діалектів, серед яких:

Сукні з лелітками – йдеться про блискучі маленькі кола, якими прикрашають одяг та які ще нерідко називають паєтками.

Допіру – прислівник, що означає те саме, що й “щойно”.

Пітятко – на закарпатті так називають маленьких курчат.

Кияхи – качан кукурудзи.

Не впівсили – наполовину сили або не в повну силу.

Між’яр’я – місцевість між двома ярами. Складне слово через наявність двох апострофів.

Скніли – занемагали від довгого та одноманітного дійства.

Гризота – душевні муки.

Крім іншого у диктанті за текстом Євгенії Кузнєцової згадуються балістичні ракети, дрони й абревіатура РЕБ (радіоелектронна боротьба).

Що сказали Євгенія Кузнєцова та Наталія Сумська про Радіодиктант-2025

У інтерв’ю Радіо Культура Кузнєцова, анонсуючи на той момент ще майбутній диктант, заявила, що тема цього тексту відрізняється від тих, які вона розкриває зазвичай.

– Я не уявляю своїх текстів без гумору, але цього разу мені трохи страшно обрати саме такий тон. Тому хочу розділити відповідальність із науковою редакторкою або редактором диктанту – вони допоможуть вирішити, чи це буде доречно, – пояснила вона.

Авторка поділилась, що боялась жартувати на чорні теми, адже не хотіла когось травмувати.

– Бо навіть якщо це про блекаути чи інші воєнні реалії – усе це трагічно, але іронія для мене – єдиний спосіб це переживати, – підсумувала Євгенія Кузнєцова.

Тим часом Наталія Сумська, коментуючи цьогорічний текст, зауважила, що він був “особливо чуттєвим і зворушливим”.

Вона наголосила, що стежила за тим, аби правильно робити паузи перед комами й намагалася підказувати слухачам, який саме розділовий знак варто поставити в тому чи іншому місці.

Також їх було цікаво прочитати увесь текст наприкінці, адже він, на її думку, виявився дуже хорошим.

На її думку, усе вдалося добре.

Однак учасники, що активно ділилися своїми враженнями, казали, що частині з них темп здався надто швидким.

Сумська й сама про це пожартувала, повідомивши, що вийшов “урок зі скоропису трохи”.

Тест на швидкість: меми та реакції на диктант

Однією з тих, хто гучно прокоментував цьогорічний Радіодиктант, стала рекордсментка з написання радіодиктантів Христина Гоянюк, яка зауважила, що їй не сподобалась ані начитка, ані сам текст.

– Я навіть боюся висловити хоч щось, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. Недобре прочитаний, і сам текст дурнуватий, – резюмувала Гоянюк.

Під час трансляції її коментар перервали, однак пізніше, коли у мережі піднялось обурення з цього приводу, їй дозволили завершити думку:

“Цей Радіодиктант – якщо це можна назвати Радіодиктантом – я цього року писала 26 раз. Попередні 25 років були гарні, часом надзвичайно гарні тексти.

Добре продиктовані, особливо минулорічний Радіодиктант, який зачитав Павло Вишебаба.

А цього року – це жах. Те, що Наталія Сумська акторка театру – беззаперечно, але треба було знайти людину, яка могла би правильно продиктувати, а не просто зачитати текст”.

На критику відреагувала сама авторка – Євгенія Кузнєцова вважає, що це, як і будь-які перепони, лише об’єднало українців поміж себе.

– Зараз всі обʼєднані ідеєю, що важко читали і що це за слова взагалі, а коли оприлюднять текст, то всі обʼєднаються під гаслом “Нащо там кома?” Це диктант національної єдності, вас попереджали! – написала авторка у Facebook.

У той же час на захист Радіодиктанту висловилась українська поетеса родом з Луцька Тетяна Власова, яка наголосила, що хоче підтримати Наталю Сумську, яка, на її думку, і сама розуміє, що читання диктанту не вдалось, тож варто не загострювати ситуацію і не доводити до негативу.

– Ми ж пишемо Радіодиктант національної єдності не для того, щоб засмучуватися і сваритися. По суті, це гарна розвага, яка ще й має здатність добряче нас об’єднувати. Сьогодні мільйони людей одночасно писали українською – і це головне, – підсумувала Власова.

Вона нагадала, що всі, хто писали диктант, мають різні почерки, міста, а зараз, на жаль, навіть різні країни.

Однак навіть це не завадило нам усім писати, поспішати, сміятися, хвилюватися, трішки обурюватися і трішки списувати, пожартувала поетеса.

– Це якась дивовижна здатність цього Радіодиктанту – дарувати відчуття єдності, яке виміряєш не орфографічно, а емоційно. Власне, сьогодні хочеться акцентувати саме на цьому, – написала вона.

Що відомо про традицію Радіодиктанту національної єдності

Традиція Радіодиктанту національної єдності з’явилась у 2000 році. Команда Українського Радіо розпочала її задля єднання навколо мови, однак за стільки років цей диктант перетворився на найбільший у світі україномовний флешмоб.

У 2024 році, за підрахунками Суспільного, до Радіодиктанту доєдналось понад пів мільйона людей і близько 10 тис. листів надійшло на перевірку із понад 30 країн світу.

Авторка цьогорічного диктанту – Євгенія Кузнєцова, українська письменниця, докторка філософії та перекладачка.

Вона є авторкою книжок Драбина (книга року ВВС-2023), Готуємо в журбі, Спитайте Мієчку та дослідження Мова-меч: як говорила радянська імперія.

Щоб надіслати свій диктант на перевірку ви можете скористатись як онлайн-варіантом, так і офлайн.

Для цього треба надіслати текст радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. На штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня.

Або ж можна сфотографувати чи відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Електронні листи перестануть приймати, щойно буде оприлюднений повний текст радіодиктанту.

Усі надіслані роботи перевірить фахова комісія.

