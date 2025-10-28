График отключения света Бровары: когда не будет электроэнергии 28 октября
Сегодня, 28 октября, по сообщению Укрэнерго, в отдельных регионах Украины вводятся стабилизационные ограничения электроснабжения. Они будут действовать как для бытовых потребителей, так и для промышленных предприятий.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру страны.
Факты ICTV узнавали, как действуют графики отключения света в Броварах 28 октября.
График отключения света в Броварах
Для населения отключения электроэнергии предусмотрены с 08:00 до 22:00 по графикам почасовых отключений (1–2 очереди). Для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности с 07:00 до 22:00.
В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы. Рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах местных облэнерго. Таким образом, графики отключения света в Броварах могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы.
В Киевской области сегодня, 28 октября, также действуют стабилизационные отключения электроэнергии.
В Броварах отключение света будет по следующему графику:
- 1.1: с 16:00 до 19:00
- 1.2: 16:00 до 19:00
- 2.1: 15:30 до 19:00
- 2.2: 15:30 до 19:00
- 3.1: 08:00 до 12:30
- 3.1: 18:30 до 22:00
- 3.2: 08:00 до 12:30
- 3.2: 18:30 до 22:00
- 4.1: 08:00 до 11:00
- 4.2: 08:00 до 11:00
- 5.1: Свет будет весь день (ON)
- 5.2: Свет будет весь день (ON)
- 6.1: 12:00 до 16:00
- 6.2: 12:00 до 16:00
Как узнать свою очередь отключения
Чтобы узнать, к какой очереди отключения света относится потребитель, можно воспользоваться несколькими удобными способами:
- На сайте, например ДТЭК Киевские электросети, есть специальный раздел Графики отключений. Там достаточно ввести населенный пункт, улицу и номер дома — система автоматически определит очередь и покажет актуальный график.
- В приложении ДТЭК Киевские электросети также можно проверить очередь по адресу и получать уведомления о плановых или аварийных отключениях.
- На официальных страницах облэнерго в Facebook или Telegram регулярно публикуют обновленные графики и изменения в очередях.
Броварские потребители, в частности, могут пользоваться именно этими каналами, чтобы точно знать, когда ожидать следующего отключения.