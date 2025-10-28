Сегодня, 28 октября, по сообщению Укрэнерго, в отдельных регионах Украины вводятся стабилизационные ограничения электроснабжения. Они будут действовать как для бытовых потребителей, так и для промышленных предприятий.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Факты ICTV узнавали, как действуют графики отключения света в Броварах 28 октября.

Сейчас смотрят

График отключения света в Броварах

Для населения отключения электроэнергии предусмотрены с 08:00 до 22:00 по графикам почасовых отключений (1–2 очереди). Для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности с 07:00 до 22:00.

В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы. Рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах местных облэнерго. Таким образом, графики отключения света в Броварах могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы.

В Киевской области сегодня, 28 октября, также действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

В Броварах отключение света будет по следующему графику:

  • 1.1: с 16:00 до 19:00
  • 1.2: 16:00 до 19:00
  • 2.1: 15:30 до 19:00
  • 2.2: 15:30 до 19:00
  • 3.1: 08:00 до 12:30
  • 3.1: 18:30 до 22:00
  • 3.2: 08:00 до 12:30
  • 3.2: 18:30 до 22:00
  • 4.1: 08:00 до 11:00
  • 4.2: 08:00 до 11:00
  • 5.1: Свет будет весь день (ON)
  • 5.2: Свет будет весь день (ON)
  • 6.1: 12:00 до 16:00
  • 6.2: 12:00 до 16:00

Как узнать свою очередь отключения

Чтобы узнать, к какой очереди отключения света относится потребитель, можно воспользоваться несколькими удобными способами:

  • На сайте, например ДТЭК Киевские электросети, есть специальный раздел Графики отключений. Там достаточно ввести населенный пункт, улицу и номер дома — система автоматически определит очередь и покажет актуальный график.
  • В приложении ДТЭК Киевские электросети также можно проверить очередь по адресу и получать уведомления о плановых или аварийных отключениях.
  • На официальных страницах облэнерго в Facebook или Telegram регулярно публикуют обновленные графики и изменения в очередях.

Броварские потребители, в частности, могут пользоваться именно этими каналами, чтобы точно знать, когда ожидать следующего отключения.

Читайте также
Отключение света 28 октября: ограничения для потребителей введены в отдельных регионах
Отключение электроэнергии в Украине 28 октября 2025

Связанные темы:

БроварыОтключение электроэнергиивідключення світла
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.