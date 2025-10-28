Сьогодні, 28 жовтня, за повідомленням Укренерго, в окремих регіонах України запроваджуються стабілізаційні обмеження електропостачання. Вони діятимуть як для побутових споживачів, так і для промислових підприємств. 

Причина введення обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру країни. 

Факти ICTV дізнавалися, як діють графіки відключення світла у Броварах 28 жовтня. 

Зараз дивляться

Графік відключення світла у Броварах 

Для населення відключення електроенергії передбачені з 08:00 до 22:00 за графіками погодинних відключень (1–2 черги). Для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності з 07:00 до 22:00. 

В Укренерго зазначають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми. Рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках місцевих обленерго. Отже графіки відключення світла у Броварах можуть змінюватися, залежно від стану енергосистеми. 

На Київщині сьогодні, 28 жовтня, також діють стабілізаційні відключення електроенергії.  

У Броварах відключення світла буде за таким графіком: 

  • 1.1: 16:00 до 19:00
  • 1.2: 16:00 до 19:00
  • 2.1: 15:30 до 19:00
  • 2.2: 15:30 до 19:00
  • 3.1: 08:00 до 12:30
  • 3.1: 18:30 до 22:00
  • 3.2: 08:00 до 12:30
  • 3.2: 18:30 до 22:00
  • 4.1: 08:00 до 11:00
  • 4.2: 08:00 до 11:00
  • 5.1: Світло буде весь день (ON)
  • 5.2: Світло буде весь день (ON)
  • 6.1: 12:00 до 16:00
  • 6.2: 12:00 до 16:00 

 Як дізнатися свою чергу відключення

Щоб дізнатися, до якої черги відключення світла належить споживач, можна скористатися кількома зручними способами: 

  • На сайті, наприклад ДТЕК Київські електромережі, є спеціальний розділ Графіки відключень. Там достатньо ввести населений пункт, вулицю та номер будинку — система автоматично визначить чергу та покаже актуальний графік. 
  • У додатку ДТЕК Київські електромережі також можна перевірити чергу за адресою та отримувати сповіщення про планові чи аварійні відключення. 
  • На офіційних сторінках обленерго у Facebook або Telegram регулярно публікують оновлені графіки та зміни в чергах. 

Броварські споживачі, зокрема, можуть користуватися саме цими каналами, щоб точно знати, коли очікувати наступного відключення. 

Читайте також
Відключення світла 28 жовтня: обмеження для споживачів введені в окремих регіонах
Відключення електроенергії в Україні 28 жовтня 2025

Пов'язані теми:

БровариВідключення електроенергіївідключення світла
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.