Сьогодні, 28 жовтня, за повідомленням Укренерго, в окремих регіонах України запроваджуються стабілізаційні обмеження електропостачання. Вони діятимуть як для побутових споживачів, так і для промислових підприємств.

Причина введення обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Факти ICTV дізнавалися, як діють графіки відключення світла у Броварах 28 жовтня.

Зараз дивляться

Графік відключення світла у Броварах

Для населення відключення електроенергії передбачені з 08:00 до 22:00 за графіками погодинних відключень (1–2 черги). Для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності з 07:00 до 22:00.

В Укренерго зазначають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми. Рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках місцевих обленерго. Отже графіки відключення світла у Броварах можуть змінюватися, залежно від стану енергосистеми.

На Київщині сьогодні, 28 жовтня, також діють стабілізаційні відключення електроенергії.

У Броварах відключення світла буде за таким графіком:

1.1: 16:00 до 19:00

1.2: 16:00 до 19:00

2.1: 15:30 до 19:00

2.2: 15:30 до 19:00

3.1: 08:00 до 12:30

3.1: 18:30 до 22:00

3.2: 08:00 до 12:30

3.2: 18:30 до 22:00

4.1: 08:00 до 11:00

4.2: 08:00 до 11:00

5.1: Світло буде весь день (ON)

5.2: Світло буде весь день (ON)

6.1: 12:00 до 16:00

6.2: 12:00 до 16:00

Як дізнатися свою чергу відключення

Щоб дізнатися, до якої черги відключення світла належить споживач, можна скористатися кількома зручними способами:

сайті На, наприклад ДТЕК Київські електромережі, є спеціальний розділ Графіки відключень. Там достатньо ввести населений пункт, вулицю та номер будинку — система автоматично визначить чергу та покаже актуальний графік.

У додатку ДТЕК Київські електромережі також можна перевірити чергу за адресою та отримувати сповіщення про планові чи аварійні відключення.

На офіційних сторінках обленерго у Facebook або Telegram регулярно публікують оновлені графіки та зміни в чергах.

Броварські споживачі, зокрема, можуть користуватися саме цими каналами, щоб точно знати, коли очікувати наступного відключення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.