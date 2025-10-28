Экс-мэру Одессы Геннадию Труханову и двум его заместителям вручили подозрения в служебной халатности из-за того, что они не приняли необходимые меры во время наводнения, которое произошло 30 сентября и привело к гибели по меньшей мере 10 человек.

Об этом сообщили источники Украинской правды в правоохранительных органах.

Труханову вручили подозрение в служебной халатности

По словам собеседников издания, вечером 28 октября Труханову и семи его подчиненным объявили подозрение из-за бездействия до, во время и после чрезвычайной ситуации в Одессе.

Сейчас смотрят

Им также вручили ходатайства о применении меры пресечения.

Источники в правоохранительных органах сообщили Суспільному, что в домах Труханова и его заместителей проводятся обыски.

30 сентября в Одессе выпала полумесячная норма осадков за сутки. Из-за сильной непогоды весь общественный электротранспорт остановил работу.

В результате стихии погибли десять человек, среди которых был ребенок.

Что известно о гражданстве Труханова

Напомним, 14 октября президент Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что принял решение в отношении “лиц, у которых обнаружили российское гражданство”, не называя конкретных фамилий.

СБУ подтвердила, что среди этих людей — Геннадий Труханов.

Сам Труханов отрицает наличие гражданства России и сообщил, что намерен подать иск в суд.

Служба безопасности сообщила, что прекратила гражданство Украины для Геннадия Труханова, поскольку он является гражданином РФ и имеет действующий заграничный паспорт страны-агрессора.

СБУ обнародовала фото соответствующих документов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.