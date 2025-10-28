Труханову сообщили о подозрении в служебной халатности — СМИ
Экс-мэру Одессы Геннадию Труханову и двум его заместителям вручили подозрения в служебной халатности из-за того, что они не приняли необходимые меры во время наводнения, которое произошло 30 сентября и привело к гибели по меньшей мере 10 человек.
Об этом сообщили источники Украинской правды в правоохранительных органах.
Труханову вручили подозрение в служебной халатности
По словам собеседников издания, вечером 28 октября Труханову и семи его подчиненным объявили подозрение из-за бездействия до, во время и после чрезвычайной ситуации в Одессе.
Им также вручили ходатайства о применении меры пресечения.
Источники в правоохранительных органах сообщили Суспільному, что в домах Труханова и его заместителей проводятся обыски.
30 сентября в Одессе выпала полумесячная норма осадков за сутки. Из-за сильной непогоды весь общественный электротранспорт остановил работу.
В результате стихии погибли десять человек, среди которых был ребенок.
Что известно о гражданстве Труханова
Напомним, 14 октября президент Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что принял решение в отношении “лиц, у которых обнаружили российское гражданство”, не называя конкретных фамилий.
СБУ подтвердила, что среди этих людей — Геннадий Труханов.
Сам Труханов отрицает наличие гражданства России и сообщил, что намерен подать иск в суд.
Служба безопасности сообщила, что прекратила гражданство Украины для Геннадия Труханова, поскольку он является гражданином РФ и имеет действующий заграничный паспорт страны-агрессора.
СБУ обнародовала фото соответствующих документов.