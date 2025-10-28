Ексмеру Одеси Геннадію Труханову та двом його заступникам вручили підозру у службовій недбалості через невжиття необхідних заходів під час повені, що сталася 30 вересня й призвела до загибелі щонайменше 10 людей.

Про це повідомили джерела Української правди у правоохоронних органах.

Труханову вручили підозру у службовій недбалості

За словами співрозмовників видання, увечері 28 жовтня Труханову та семи його підлеглим оголосили підозру через бездіяльність до, під час і після надзвичайної ситуації в Одесі.

Зараз дивляться

Їм також вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.

Джерела у правоохоронних органах повідомили Суспільному, що в оселях Труханова та його заступників відбуваються обшуки.

30 вересня в Одесі випала півторамісячна норма опадів за одну добу. Через сильну негоду весь громадський електротранспорт зупинив роботу.

Внаслідок стихії загинули десятеро людей, серед яких була дитина.

Що відомо про громадянство Труханова

Нагадаємо, 14 жовтня президент Володимир Зеленський заявив у соцмережах, що ухвалив рішення стосовно “осіб, у яких виявили російське громадянство”, не називаючи конкретних прізвищ.

СБУ підтвердила, що серед цих людей – Геннадій Труханов.

Сам Труханов заперечує наявність громадянства Росії. Він повідомив, що має намір подати позов до суду.

Служба безпеки поінформувала, що припинила громадянство України для Геннадія Труханова, оскільки він є громадянином РФ та має чинний закордонний паспорт країни-агресорки.

СБУ оприлюднила фото відповідних документів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.