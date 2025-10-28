Российские пропагандистские ресурсы снова распространяют очередной фейк о якобы заминированных телах погибших бойцов ВСУ и их личных вещах.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

ЦПД развенчал миф россиян о заминированных телах бойцов ВСУ

В сети активно распространяется история оккупанта, который утверждает, что российские военные не осматривают тела погибших украинцев, потому что «в 99,9% случаев они заминированы».

Как отмечают в ЦПД, этот фейк является очередным элементом информационно-психологической операции, направленной на дискредитацию Сил обороны Украины и деморализацию общества.

Пропагандисты не приводят никаких доказательств — ни фото, ни видео, ни официальных документов. Единственный так называемый источник — анонимный рассказ якобы российского военного.

Такие выдумки Москва распространяет регулярно, чтобы сформировать ложное представление, будто украинские военные не уважают даже своих.

На самом деле это попытка оправдать собственные преступления оккупантов и отвлечь внимание от реальных фактов варварства российской армии.

В ЦПД подчеркивают, что Вооруженные силы Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права и не применяют запрещенные методы ведения войны.

Кроме того, именно российские войска системно минируют гражданские объекты — жилые дома, больницы, детские площадки, кладбища и даже игрушки.

Такие случаи неоднократно документировали украинские правоохранители, а также международные организации, в частности ООН и Human Rights Watch.

После освобождения украинских территорий неоднократно фиксировались факты минирования дорог, подъездов, тел погибших гражданских лиц, бытовых вещей и мемориалов.

