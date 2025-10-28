Заміновані тіла українських військових: ЦПД спростував чергову брехню РФ
Російські пропагандистські ресурси знову поширюють черговий фейк про нібито заміновані тіла загиблих бійців ЗСУ та їхні особисті речі.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки й оборони України.
ЦПД розвінчав міф росіян про заміновані тіла бійців ЗСУ
У мережі активно поширюється історія окупанта, який стверджує, що російські військові не оглядають тіла загиблих українців, бо “в 99,9% випадків вони заміновані”.
Як зазначають у ЦПД, цей фейк є черговим елементом інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дискредитацію Сил оборони України та деморалізацію суспільства.
Пропагандисти не наводять жодних доказів — ні фото, ні відео, ні офіційних документів. Єдине так зване джерело — анонімна розповідь нібито російського військового.
Такі вигадки Москва поширює регулярно, щоб сформувати хибне уявлення, ніби українські військові не шанують навіть своїх.
Насправді це спроба виправдати власні злочини окупантів і відвернути увагу від реальних фактів варварства російської армії.
У ЦПД наголошують, що Збройні сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не застосовують заборонених методів ведення війни.
Крім того, саме російські війська системно мінують цивільні об’єкти — житлові будинки, лікарні, дитячі майданчики, кладовища та навіть іграшки.
Такі випадки неодноразово документували українські правоохоронці, а також міжнародні організації, зокрема ООН і Human Rights Watch.
Після звільнення українських територій неодноразово фіксувалися факти мінування доріг, під’їздів, тіл загиблих цивільних, побутових речей і меморіалів.