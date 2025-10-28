Російські пропагандистські ресурси знову поширюють черговий фейк про нібито заміновані тіла загиблих бійців ЗСУ та їхні особисті речі.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки й оборони України.

ЦПД розвінчав міф росіян про заміновані тіла бійців ЗСУ

У мережі активно поширюється історія окупанта, який стверджує, що російські військові не оглядають тіла загиблих українців, бо “в 99,9% випадків вони заміновані”.

Як зазначають у ЦПД, цей фейк є черговим елементом інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дискредитацію Сил оборони України та деморалізацію суспільства.

Пропагандисти не наводять жодних доказів — ні фото, ні відео, ні офіційних документів. Єдине так зване джерело — анонімна розповідь нібито російського військового.

Такі вигадки Москва поширює регулярно, щоб сформувати хибне уявлення, ніби українські військові не шанують навіть своїх.

Насправді це спроба виправдати власні злочини окупантів і відвернути увагу від реальних фактів варварства російської армії.

У ЦПД наголошують, що Збройні сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не застосовують заборонених методів ведення війни.

Крім того, саме російські війська системно мінують цивільні об’єкти — житлові будинки, лікарні, дитячі майданчики, кладовища та навіть іграшки.

Такі випадки неодноразово документували українські правоохоронці, а також міжнародні організації, зокрема ООН і Human Rights Watch.

Після звільнення українських територій неодноразово фіксувалися факти мінування доріг, під’їздів, тіл загиблих цивільних, побутових речей і меморіалів.

