Президент Володимир Зеленський уперше підтвердив успішне бойове застосування української ракети Фламінго. Він зазначив, що її неодноразово використовували разом із системою Рута, і це дало відчутний результат.

Про це глава держави напередодні заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ.

Зеленський про ракету Фламінго

За словами президента, Україна має намір уже цього року масштабувати застосування ракет Фламінго.

– Фламінго – було бойове застосування. Рута – було бойове застосування, – заявив глава держави.

Зеленський сказав, що Україна працює над тим, щоб перейти від поодиноких випадків використання цих систем до більш масових і “серйозних” спроб вже 2025 року.

– Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося, – наголосив президент.

Він підкреслив, що перші бойові застосування вже довели свою ефективність.

Нещодавно Зеленський заявив, що державне замовлення на виготовлення ракет Фламінго буде виконане до кінця 2025 року.

Раніше співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю Radio NV підтвердив бойове використання ракети Фламінго, яку виробляє ця компанія. Він також розповів, що ракета Фламінго кодифікована як дрон.

