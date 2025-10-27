Находящийся с визитом в Киеве министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о новом транше финансовой поддержки для украинской энергетики.

Эстония выделит финансовую помощь в поддержку энергетики

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в понедельник.

Цахкна отметил жестокие атаки России на энергетическую инфраструктуру, терроризирующую гражданское население.

– В этот раз это 150 000 евро поддержки энергетической системы Украины и Фонда энергетической поддержки, – отметил он.

Ранее Эстония уже предоставила около 700 000 евро помощи украинскому энергетическому сектору.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Эстонию за поддержку, которая способствует стабилизации в начале отопительного сезона, и выразил надежду на ее продолжение.

Сибига также подчеркнул важность помощи, которую Эстония и агентство EstDev оказывают в восстановлении Украины, в частности в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что эстонская компания Milrem Robotics предоставит Украине более 150 боевых беспилотных платформ THeMIS.

Нидерланды финансируют и координируют проект, а часть аппаратов будут собираться в сотрудничестве с VDL Defentec.

