В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14144 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно чествования памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Что предусматривает законопроект №14144

— Память важна! Даже если это всего одна минута в 09:00 утра. Это о нашей человечности, достоинстве и смелости — остановиться, приложить руку к сердцу и вспомнить, благодаря кому мы живем. Я продолжаю поддерживать общественную инициативу Вшануй! уже на законодательном уровне, — объяснила Кондратюк.

По словам вице-спикера Верховной Рады, соавторами законопроекта стали она и еще 55 народных депутатов Украины.

Кондратюк отметила, что цель законопроекта заключается в определении на законодательном уровне общенациональной минуты молчания в качестве ежедневного мемориального мероприятия в сфере национальной памяти.

В законопроекте №14144 предлагается:

ежедневное проведение общенациональной минуты молчания в 09:00 в память о соотечественниках, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины;

обеспечение органами государственной власти и местного самоуправления информирования о начале и проведении общенациональной минуты молчания на предприятиях, в учреждениях, организациях, относящихся к сфере их управления;

информирование органами и должностными лицами местного самоуправления о начале и проведении общенациональной минуты молчания на территории, в рамках которой они осуществляют полномочия.

Елена Кондратюк отметила, что для объявления общенациональной минуты памяти предусматривается возможность использования систем оповещения и информирования, как это происходит каждое утро по собственной инициативе общин во Львове или Виннице.

По ее мнению, принятие законопроекта будет способствовать дальнейшей реализации соответствующего указа президента Украины от 16 марта 2022 года об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии.

