У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14144 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Що передбачає законопроєкт №14144

– Пам’ять важлива! Навіть коли це лише одна хвилина о 09:00 ранку. Це про нашу людяність, гідність та сміливість – зупинитися, прикласти руку до серця і згадати, завдяки кому ми живемо. Я продовжую підтримувати громадську ініціативу Вшануй! вже на законодавчому рівні, – пояснила Кондратюк.

За словами віцеспікерки Верховної Ради, співавторами законопроєкту стали вона і ще 55 народних депутатів України.

Зараз дивляться

Кондратюк зазначила, що мета законопроєкту полягає у визначенні на законодавчому рівні загальнонаціональної хвилини мовчання як щоденного комеморативного заходу в сфері національної пам’яті.

У законопроєкті №14144 пропонується:

щоденне проведення загальнонаціональної хвилини мовчання о 09:00 за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України;

забезпечення органами державної влади та місцевого самоврядування інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їхнього управління;

інформування органами та посадовими особами місцевого самоврядування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на території, у рамках якої вони здійснюють повноваження.

Олена Кондратюк зазначила, що для оголошення загальнонаціональної хвилини пам’яті передбачається можливість використання систем оповіщення та інформування так, як це відбувається щоранку з власної ініціативи громад у Львові чи Вінниці.

На її думку, ухвалення законопроєкту сприятиме подальшій реалізації відповідного указу президента України від 16 березня 2022 року про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.