В ночь на 29 октября (начиная с 19:00 28 октября) российские войска совершили масштабную воздушную атаку, запустив 126 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера и других.

Как сообщили в Воздушных силах, атака велась по направлениям Курск и Приморско-Ахтарск в РФ, а также с временно оккупированных территорий Украины: Донецка, Чауды и Гвардейского.

Атака на Украину 29 октября: сколько целей сбили

Около 80 из запущенных дронов составляли Шахеды.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, системы беспилотников и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 09:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 93 вражеских БпЛА, в частности Shahed, Гербера и другие типы дронов, преимущественно на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных беспилотников в десяти населенных пунктах.

Атака продолжается, в воздушном пространстве все еще находятся несколько вражеских дронов.

Силы обороны призывают граждан соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

