У ніч на 29 жовтня (починаючи з 19:00 28 жовтня) російські війська здійснили масштабну повітряну атаку, запустивши 126 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та інших.

Як повідомили у Повітряних силах, атака велась із напрямків Курськ і Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також із тимчасово окупованих територій України: Донецька, Чауди та Гвардійського.

Атака на Україну 29 жовтня: скільки цілей збили

Близько 80 із запущених дронів становили Шахеди.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, системи безпілотників та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 93 ворожі БпЛА, зокрема Shahed, Гербера та інші типи дронів, переважно на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних безпілотників у десяти населених пунктах.

Атака продовжується, у повітряному просторі все ще перебувають кілька ворожих дронів.

Сили оборони закликають громадян дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 344-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

