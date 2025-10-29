ВСУ о ситуации под Покровском: враг бросает резервы, но несет огромные потери
Россияне в очередной раз пытались окружить Покровск. Для этого враг стянул около 11 тыс. человек.
Об этом сообщил 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.
Россияне пытаются окружить военных ВСУ в Покровске
По данным военных, отдельные группы российских штурмовиков смогли проникнуть в Покровск.
Их цель — продвинуться на северо-запад и север от города, создавая условия для окружения.
В зоне ответственности 7 корпуса российское командование сосредоточило примерно 27 тыс. военных, около 100 танков, до 260 бронемашин и более 150 артиллерийских систем и минометов.
Украинские защитники продолжают удерживать рубежи и отражать атаки врага.
Как отмечают военные, только за последние двое суток уничтожено 90 россиян, еще 42 получили ранения.
Также украинские воины подбили бронетранспортер, три БМП, три автомобиля, мотоцикл и уничтожили или посадили 158 вражеских дронов.
Непосредственно в пределах Покровска ликвидировано 18 оккупантов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.
