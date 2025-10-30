В ночь на 30 октября (с 19:00 29 октября) россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг бил различными типами ракет воздушного, наземного и морского базирования, а также дронами.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Комбинированная атака на Украину 30 октября: что известно

В целом радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 705 средств воздушного нападения – 52 ракеты и 653 дрона различных типов, из которых около 400 – Шахеды:

Сейчас смотрят

653 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотника других типов россияне запустили из Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму;

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал враг запустил из Нижегородской области;

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 оккупанты запустили из Ростовской области;

8 крылатых ракет Калибр;

2 крылатые ракеты Искандер-К запустили из Курской и Воронежской областей;

30 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря;

1 управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:30 силы ПВО сбили и подавили 623 вражеские цели, в частности:

592 дрона типа Shahed, Гербера и беспилотника других типов;

7 ракет Калибр;

1 крылатую ракету Искандер-К;

21 крылатую ракету Х-101;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Зафиксировано непосредственное попадание 16 ракет и 63 ударных БПЛА на 20 локациях и падение обломков сбитых целей на 19 локациях в ряде регионов Украины.

По состоянию на 11:30 три вражеские ракеты локационно потеряны, информация о местах падения уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.