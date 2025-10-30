Ночная атака РФ: сбито 623 ракеты и дрона, есть попадания на 20 локациях
В ночь на 30 октября (с 19:00 29 октября) россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг бил различными типами ракет воздушного, наземного и морского базирования, а также дронами.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Комбинированная атака на Украину 30 октября: что известно
В целом радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 705 средств воздушного нападения – 52 ракеты и 653 дрона различных типов, из которых около 400 – Шахеды:
- 653 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотника других типов россияне запустили из Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму;
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал враг запустил из Нижегородской области;
- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 оккупанты запустили из Ростовской области;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К запустили из Курской и Воронежской областей;
- 30 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 11:30 силы ПВО сбили и подавили 623 вражеские цели, в частности:
- 592 дрона типа Shahed, Гербера и беспилотника других типов;
- 7 ракет Калибр;
- 1 крылатую ракету Искандер-К;
- 21 крылатую ракету Х-101;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Зафиксировано непосредственное попадание 16 ракет и 63 ударных БПЛА на 20 локациях и падение обломков сбитых целей на 19 локациях в ряде регионов Украины.
По состоянию на 11:30 три вражеские ракеты локационно потеряны, информация о местах падения уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.