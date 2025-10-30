У ніч на 30 жовтня (з 19:00 29 жовтня) росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Бив ворог різними типами ракет повітряного, наземного та морського базування та дронами.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Комбінована атака на Україну 30 жовтня: що відомо

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракети та 653 дрони різних типів, з яких близько 400 – Шахеди:

653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів росіяни запустили з Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал ворог запустив із Нижньогородської області;

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 окупанти запустили з Ростовської області;

8 крилатих ракет Калібр;

2 крилаті ракети Іскандер-К запустили із Курської та Воронезької областей;

30 крилатих ракет Х-101 — із Саратовської області;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря;

1 керовану авіаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:30 сили ППО збили та придушили 623 ворожі цілі, зокрема:

592 дрони типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів;

7 ракет Калібр;

1 крилату ракету Іскандер-К;

21 крилату ракету Х-101;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зафіксовано безпосередні влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння уламків збитих цілей на 19 локаціях у низці регіонів України.

Станом на 11:30 три ворожі ракети локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

