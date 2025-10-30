В результате обстрела 30 октября в Черкасской области возник пожар на ферме.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Пожар на ферме в Черкасской области: что известно

По данным ГСЧС, огонь охватил кровлю на площади 1,2 тыс. кв. м.

В результате пожара погибло одно животное.

На месте происшествия работали спасатели ГСЧС и местные пожарные команды. Возгорание ликвидировали.

Известно, что люди во время пожара на ферме в Черкасской области не пострадали.

Напомним, что во время массовой атаки на Украину, в ночь на 30 октября, прогремела серия взрывов в Запорожье.

Там враг попал в общежитие, в результате чего было разрушено несколько этажей здания.

На данный момент известно о 15 пострадавших, среди которых шестеро детей.

