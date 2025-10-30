Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
После вражеского обстрела в Черкасской области загорелась ферма
В результате обстрела 30 октября в Черкасской области возник пожар на ферме.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Пожар на ферме в Черкасской области: что известно
По данным ГСЧС, огонь охватил кровлю на площади 1,2 тыс. кв. м.
В результате пожара погибло одно животное.
На месте происшествия работали спасатели ГСЧС и местные пожарные команды. Возгорание ликвидировали.
Известно, что люди во время пожара на ферме в Черкасской области не пострадали.
Напомним, что во время массовой атаки на Украину, в ночь на 30 октября, прогремела серия взрывов в Запорожье.
Там враг попал в общежитие, в результате чего было разрушено несколько этажей здания.
На данный момент известно о 15 пострадавших, среди которых шестеро детей.
