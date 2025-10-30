Внаслідок обстрілу 30 жовтня у Черкаській області виникла пожежа на фермі.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Пожежа на фермі у Черкаській області: що відомо

За даними ДСНС, вогонь охопив покрівлю на площі 1,2 тис. кв. м.

Унаслідок пожежі загинула одна тварина.

На місці події працювали рятувальники ДСНС та місцеві пожежні команди. Займання ліквідували.

Відомо, що люди під час пожежі на фермі у Черкаській області не постраждали.

Пожежа на фермі у Черкаській області 30 жовт: загинула тварина

Нагадаємо, що під час масової атаки на Україну у ніч проти 30 жовтня прогриміла серія вибухів у Запоріжжі.

Там ворог влучив у гуртожиток, унаслідок чого було зруйновано кілька поверхів будівлі.

Наразі відомо про 15 постраждалих, серед яких шестеро дітей.

