Украина готовит новые санкции, в частности против целей в российском военном производстве и пропаганде. Необходимо постепенно заблокировать контакты со всем миром всех российских субъектов, которые работают на войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1344 суток полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о давлении на Россию

— Указы — в ближайшее время. Мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции. Важно, чтобы дипломаты и все представители Украины более активно работали в европейских странах за пределами ЕС, чтобы они тоже приняли общие европейские санкции, — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина очень ценит, что Швейцария, Норвегия и другие страны Европы на протяжении этих лет поддерживают совместное европейское давление ради прекращения войны.

По его словам, уже началась подготовка 20-го пакета санкций Евросоюза. Однако не только Евросоюз применит новые меры, обратил внимание Зеленский.

Глава государства объяснил, что ожидает подробный доклад разведки о влиянии решения Америки относительно санкций против российских нефтяных компаний. По его словам, предварительные данные довольно оптимистичны – влияние значительное.

— Мы проверяем детали. Каждую схему, которую Россия еще использует, нужно заблокировать. И этот сигнал в мире должен быть воспринят правильно – Россия должна закончить свою войну, иначе должен закончиться российский нефтяной экспорт, — обратил внимание он.

Зеленский поблагодарил всех наших партнеров, которые оказывают давление именно таким образом – эффективно, ощутимо и в направлениях, которые действительно болезненны для системы российского диктатора Владимира Путина.

Президент поручил сегодня министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге сосредоточиться на странах, которые в свое время были дестабилизированы Россией, пережили войны и вмешательства, а сейчас все еще находятся во внутренних конфликтах и переживают тяжелые времена.

Наши программы, такие как Зерно из Украины, многим помогли, подчеркнул Зеленский, поэтому нужно продолжать активную внешнюю гуманитарную политику и конкретно в области продовольственной безопасности.

– Это естественно для нас, для Украины. Готовим соответствующие мероприятия на ноябрь, – сказал глава государства.

Зеленский о поддержке Укрзализныци

Сегодня президент подробно говорил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, другими чиновниками и руководителем Укрзализныци о поддержке нашей железной дороги, в частности о работе компании.

По его словам, именно железная дорога дает миллионам украинцев и нашей экономике необходимую устойчивость.

Президент поблагодарил за работу всех наших украинских железнодорожников, тысячи работников железной дороги, которые действительно работают на Украину.

Компания будет развиваться, подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский о ситуации на фронте

Кроме того, президент Украины подробно обсудил сегодня с главнокомандующим и начальником Генерального штаба ВСУ ситуацию на фронте по всем направлениям.

Наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском направлении, отметил Зеленский.

Там, как и в предыдущие недели, наибольшая интенсивность боевых действий, сильная концентрация россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться, а каждый уничтоженный оккупант именно там – это результат для всего нашего государства, подчеркнул президент.

Он отметил, что ситуация в Купянске остается непростой, но в эти дни — больше контроля у украинских сил, которые продолжают защищать наши позиции.

В то же время десятки штурмовых действий за сутки зафиксировано на Александровском направлении. Президент Украины поблагодарил каждое наше подразделение за стойкость.

Подробно проработали также планирование украинских дальнобойных операций, подчеркнул глава государства.

По его мнению, единственный сценарий — это принуждение России к окончанию войны так, как это возможно и как реально сработает.

В частности, речь идет о санкциях мира, украинских дальнобойных санкциях, восстановлении после российских ударов, координации с партнерами, а самое главное — поддержке армии, всех составляющих Сил обороны и безопасности.

— Украина там, где украинские позиции сильны. Спасибо всем, кто сражается за Украину, работает на оборону и наше государство, ради всех наших людей. Спасибо всем, кто нам помогает, — резюмировал президент Владимир Зеленский.

