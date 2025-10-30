Російські війська нарощують активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після зустрічі з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважну ворожу навалу.

Сирський про ситуацію у Покровську та Куп’янську

– Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито “блокування” Сил оборони України в Покровську, як і в Куп’янську, не відповідають дійсності, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Але у Покровську російська піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тому першочергове завдання – виявити її та ліквідувати, пояснив Сирський.

На його думку, в таких умовах вкрай важлива якісна робота розвідувальних та ударних дронів.

Крім цього, у Покровську проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші.

Головнокомандувач наголосив, що ЗСУ працюють над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку.

Він переконаний, що важливими є якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення усім необхідним, зокрема додатковими потребами, чітке та скоординоване виконання поставлених завдань.

За словами Сирського, кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Він попередив командирів про недопущення безвідповідальності та можливість вжиття заходів – зняття з посад.

У контексті покращення логістики окремо головнокомандувач ЗСУ визначив завдання про посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації.

– Також прийнято низку інших рішень. Усі рішення приймаються оперативно. В їхній основі лежить дотримання розумного балансу між цілями й спроможностями. Але пріоритет – збереження життя наших воїнів, – сказав Олександр Сирський.

Водночас триває Добропільська операція. Станом на сьогодні, штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 м до 550 м. Як пояснив головнокомандувач ЗСУ, загалом за час цієї операції звільнено 186.8 кв. км української території, а 246.8 кв. км – зачищено від ДРГ.

