В Покровске Донецкой области окружение не фиксируется, а ситуация на территории города контролируется Силами обороны Украины.

Об этом заявил президент Украины Зеленский во время пресс-брифинга 31 октября.

Зеленский о ситуации в Покровске

По словам главы государства, в Покровске присутствуют россияне, однако украинские защитники уничтожают оккупантов.

Он подчеркнул, что войска РФ сосредоточили вблизи Покровска около 170 тыс. военных РФ. Ситуация в городе остается сложной.

— Ситуация в Покровске сложная. Все их силы там. На этом направлении сосредоточено 170 тыс. врага. Это очень много, — сказал Зеленский.

Президент отметил, что утром 31 октября разговаривал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который сказал ему, что пока существенных изменений в Покровске нет.

По его словам, российские военные контролируют с помощью беспилотников украинскую логистику, но ВСУ также постоянно атакуют и держат под контролем логистику армии РФ под Покровском.

Как пояснил Зеленский, россияне идут пешком по 25-30 км к городу, поскольку высшее руководство РФ поставило задачу захватить именно Покровск.

— Они не смогли взять Сумы и Купянск. Путин говорит, что он поедет в Покровск. Та с удовольствием, если он приедет, все будут аплодировать. Мы понимаем, чем все закончится, — обратил внимание президент Украины.

