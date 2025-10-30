В Покровске Донецкой области нет блокирования украинских защитников со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщила Группировка войск Восток в составе Вооруженных сил Украины.

Какая ситуация в Покровске 30 октября

— “Блокирования” врагом наших Сил обороны в Покровске нет. Это лишь заявления российской пропаганды, не соответствующие действительности, — говорится в сообщении.

В Группировке войск Восток признали, что российские войска действительно усилили давление на Покровском направлении, в частности в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

В то же время ситуация в Покровске остается сложной и динамичной, ведь отдельные группы вражеской пехоты проникают в город, пытаясь перемещаться и накапливаться в населенном пункте.

По информации Группировки войск Восток, в городе продолжаются ударно-поисковые действия, а украинские защитники ликвидируют российские подразделения и отдельных пехотинцев.

— Наращиваются силы и средства для поиска и уничтожения противника, в частности увеличивается количество средств беспилотных систем, — говорится в заявлении.

Как отметили в Группировке войск Восток, только за прошедшие сутки, 29 октября, украинские воины из состава 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ликвидировали в Покровске 13 оккупантов.

Сообщается, что четверо из них уничтожены возле стелы, расположенной на въезде в город в северо-западной части.

В то же время уточняется, что логистика в Покровск затруднена из-за российских FPV-дронов, однако не прервана. До сих пор Силы обороны Украины продолжают зачистку города от оккупантов.

